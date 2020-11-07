Ах, Самара городок, а точней его жители и возможно будущие клиенты дилерского центра Юкар на Барбошина поляна 11 линия 120. Поговорим немного про сам автосалон, а точнее что он предлагает. Гарантированные подарки прям для каждого покупателя, можно на выбор. Помимо этого всего в автоцентре есть так же государственная программе по приобретению авто в кредит.
Юкар в Самаре и отзывы на нашем сайте
Сайт: https://ac-yucar.ru/
Адрес: г. Самара, Барбошина поляна 11 линия д.120
На прошлой неделе купила у них машину, но как оказалось не за 690 тысяч, а почти за миллион. Брала в кредит поэтому не сразу заметила обман. Да еще продержали у себя сволочи 10!! часов. Очень вежливо общались, как говорится без мыла в ж… лезли, постоянно в разговоре проскальзывали обещанные проценты по кредиту и стоимость, не один говорилось что КАСКО в подарок. “Мы серьезный официальный дилер, нам можно доверять, с нами сотрудничает СберБанк…” и все в таком духе. Вымотанная до невозможности, еще до дома добираться 300 километров, тут уже дело к закрытию, короче подписала. Нет, не скажу, что не глядя, я видела обещанную мне стоимость и 2,9 % по кредиту. Но как выяснилось утром, когда решила посмотреть договор в спокойных условиях, что цену накрутили доп оборудованием, КАСКО мне не подарили, и все это в кредит под 29%. Я некоторое время находилась в шоке, потом сообразила что это просто нереально для меня, да и несправедливо в конце концов и решила обращаться в суд. Потом нашла ваши отзывы и просто обалдела!!! Хоть кто-нибудь выиграл у них? Это вообще реально??
У меня отдельный вопрос к сотрудникам этого *авносалона: вам то это нафига? неужели столько много платят, что вы на все согласны ради денег? вам совершенно плевать на людей, может они последние деньги теряют, которые годами копили на этот кусок железа? Ну согласитесь, ведь всегда же есть выбор. Я например не понимаю… Вчера только тётку возле этого салона встретил, рыдала навзрыд. Спросил что по чем, рассказал она мне, как в кредит машину у них взяла, а теперь чуть не вешаться собирается. Первоначальный взнос внесла, а ее под угрозой невозврата вынудили подписать кредит под 32% да еще и на 7 лет. Та машинешка и близко столько стоить не будет, хоть 5 раз она ее продаст. Я конечно ничем ей не помог, кроме как выслушал и успокоил. Просто хочется пожелать вам, сволочам, менеджерам, консультантам, специалистам по кредитам, или как вас там, которые вот такое с людьми делают, чтобы вы в скором времени на себе испытали такие же чувства в полной мере.
Не ведитесь на АЦ Юкар! Это не официальный дилер. Это простые перекупы которые ожидают наивных лохов с регионов(хотя и те чем виноваты?). Нагло врут про себя что они якобы официалы, но кроме как на их официальном сайте, больше нигде нет такой информации, да и то она какая-то размытая, без подтверждающих фактов. Указаны телефоны, на которые невозможно дозвониться, кроме одного единственного, на который отвечают, колл центра. Там всем тупо катаются по ушам, расскажут все что захотите и подтвердят любую инфу лишь бы только вы приехали в салон. Обещали широкий выбор автомобилей по низким ценам, что-то я приехал и ничего там не увидел. Надо или заказывать или ожидать с мифического склада, конечно после внесения какой-либо суммы. Ну уже даже становится не интересно, все настолько банально. Обращайтесь только к проверенный официалам и возможно) будет вам счастье. Хотя никому верить нельзя.
Люди, поберегите свои нервы и деньги, не верьте этим жуликам из Юкар. Вчера только вернулись с мужем с нашей дальней и бессмысленной поездки. Вспоминали с ним, и смех и грех, честное слово. Вроде оба адекватные люди, а повелись на такой банальный развод. Надумали покупать новую Ниву Шевроле, искали в интернете, где получше. Ну и нашли этих сказочников. На сайте все прозрачно и красиво. Решили позвонить, чтобы уж наверняка, ехать то не близко. Нет такого наобещали, и цвет и комплектация, все как мы хотим, скидка 10% и компенсация затраченных на проезд средств. Хорошо хоть купе не взяли, поскромничали, а то говорили, что в пределах 15000 можно. В общем приезжаем и узнаем, что наша машина якобы продана, хотя нам ее зарезервировали, а нам предлагают другой комплектации, что по деньгам для нас очень не комфортно. И кстати ни о какой скидке речи даже не велось. В общем вернулись мы домой так же на поезде, но уже совсем скромно, на боковушках возле туалета. Понять можно многое, но хотя бы иногородних не разводили бы, не у всех возможности есть без дела кататься.
Я бы советовал всем автолюбителям ни при каких обстоятельствах не посещать данный автосалон. Потому как обернется это для вас полной задницей. Откуда знаю? да потому что сам вчера только от них приехал. Ни за х#р собачий оставил у них 70 штук. Просто так! Представляете? И такое бывает. А все потому, что мне был обещан автомобиль по одной цене, и я до последнего был в этом уверен, мне это неоднократно подтверждали и по телефону и уже непосредственно менеджер по продажам при оформлении документов, а в итоге оказалось, что он стал дороже на 200 штук, ни много-ни мало. Это была просто нереальная цена и я отказался от покупки. Мне дали подписать бумагу, подтверждение отказа, после чего я узнал, что задолжал автосалону неустойку в р-ре 10 % от полной(заметьте) стоимости машины. думал, что беру за 490000, ан нет, оказывается за 690000. С меня обманом вытянули деньги и все по закону, как это ни странно. Бодаться с ними нереально. Поэтому делайте выводы, а я для себя уже все решил.
Шарашкина контора этот Юкар, честное слово, никакого порядка! Находишь в инете сайт, там номер тлф, звонишь, тебе отвечает менеджер по продажам, отвечает четко на конкретные вопросы, озвучивает стоимость интересующего автомобиля и уверяет в его наличии. А когда приезжаешь, то авто нет, его нужно только заказывать и цена у него чуть не 200 штук выше. Чё это за фигня вообще? А ничё так, что я из другого города приехал? Кто мне возместит убытки? За неоплаченный трудовой день, взятый за свой счет? деньги, потраченные на проезд? Кто мне вернет комиссию за досрочное снятие средств со счета? Кто мне восстановит нервы, мать вашу??? Вы на хера это вообще делаете? Стали отмазываться, что мол типа я не им звонил, а в рекламное агентство, и они понятия не имеют, что мне там пообещали. Так бл*дь разберитесь с этим уже наконец, почему такая х*ень происходит. Почему указан номер телефона именно вашей конторы и адрес кстати тоже. Почему человек по тлф предоставляется вашим менеджером? Ни машин нет, ни порядка.
Это аферисты! Не трать на них время. А то так сказками заманят, что еще и деньги потеряете. Что-что, а в этом они мастера. Такое ощущение, что менеджеров выбирают по определенным критериям, сможешь развести клиента на деньги — принимаем, а если не сможешь, давай до свидания, хоть ты и специалист хороший. Эти разводилы мне так по ушам проехали, что я чуть было не купился. Приехал за Фиестой, мне обещали что она будет в салоне. Но как оказалось, она на складе. И так же ладно мне мне парнишка менеджер стал рассказывать про их правила, про то, что раз мне обещали эту машину, то ее обязательно пригонят со склада, только вот пожалуйста прежде внесите предоплату и давайте пока начнем сделку, чтобы не терять время зря, мол оно и у вас и у нас на вес золота. И его слова были похожи на правду, как вдруг я услышал вопли клиента, которого уже развели на предоплату, а машину не пригнали и деньги не возвращают. Я мысленно поблагодарил тот несчастного и уехал к другому дилеру. Купил Фиесту немного дороже, чем мне обещали те аферисты, но неизвестно еще чем бы там дело закончилось.