Ах, Самара городок, а точней его жители и возможно будущие клиенты дилерского центра Юкар на Барбошина поляна 11 линия 120. Поговорим немного про сам автосалон, а точнее что он предлагает. Гарантированные подарки прям для каждого покупателя, можно на выбор. Помимо этого всего в автоцентре есть так же государственная программе по приобретению авто в кредит.

Юкар в Самаре и отзывы на нашем сайте

Сайт: https://ac-yucar.ru/

Адрес: г. Самара, Барбошина поляна 11 линия д.120